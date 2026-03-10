الخارجية القطرية: صد العدوان الإيراني والتعامل معه أولوية

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "صد العدوان الإيراني والتعامل معه أولوية"، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر واقتصاد العالم برمته.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة "ما زلنا نؤمن بالدبلوماسية، لكن أي اعتداء على مواطنينا ومنشآتنا لا يمكن القبول به، وسيتم التعامل معه بالشكل المناسب".

وأوضح أن التهديد باستهداف منشآت الطاقة خطير، ولن ينعكس فقط على المنطقة بل على العالم برمته، مشدداً على أن بلاده اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات استهداف المنشآت الحيوية.

وبخصوص إغلاق مضيق هرمز أمام التجارة البحرية، قال إن "سفن الغذاء والدواء والمنتجات الحيوية تمر عبر المضيق وليس فقط منتجات الطاقة، وإغلاق المضيق وتهديد أمنه ينعكس سلباً على الجميع".

سياسياً، أكد الأنصاري أنه جرى اتصال وحيد بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب.

وأضاف المتحدث أن قنوات الاتصال ليست مقطوعة، وأن الجهد مُركَّز على خفض التصعيد. وأردف قائلاً: "تفاءلنا باعتذار الرئيس الإيراني، لكننا رأينا بعده هجوماً على الإمارات والبحرين وقطر، وكنا نعمل على بيان خليجي مشترك، لكن إيران لم تترك مجالاً للتعامل مع اعتذارها".

وتعليقاً على شرط إيران إغلاق سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة مقابل ممر آمن في هرمز، قال الأنصاري "لا يمكن لأحد أن يفرض علينا مع من نتعامل دبلوماسياً".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما استهدفت إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول المنطقة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.