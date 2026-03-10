عاجلعاجل,
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: ما زلنا نؤمن بالدبلوماسية لكن أي اعتداء على #قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب
Published On 10/3/2026|
آخر تحديث: 13:41 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- صد العدوان الإيراني والتعامل معه أولوية.
- الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر واقتصاد العالم برمته.
- ما زلنا نؤمن بالدبلوماسية لكن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.
- الأمن مستتب في دولة قطر والقوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني وصد الاعتداءات.
- هذا هجوم علينا وعلى مواطنينا ومنشآتنا ولا يمكن القبول به.
- تفاءلنا باعتذار الرئيس الإيراني لكن رأينا بعده هجوما على الإمارات والبحرين وقطر.
- كنا نعمل على بيان خليجي مشترك لكن إيران لم تترك مجالا للتعامل مع اعتذارها.
- جرى اتصال وحيد بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب.
- قنوات الاتصال ليست مقطوعة ولكننا الآن نركز على خفض التصعيد.
- دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به.
