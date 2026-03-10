أخبار|تحقق|الإمارات العربية المتحدة

خروج جماعي للسفن والناقلات من ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرّضه لهجوم

**داخلية** بيانات ملاحية.. خروج جماعي للسفن والناقلات من ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرضه لهجوم @مارين ترافيك
بيانات ملاحية تظهر خروجا جماعيا للسفن والناقلات من ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرضه لهجوم (مارين ترافيك)
Published On 10/3/2026

حفظ

أظهرت بيانات ملاحية من منصة تتبع السفن مارين ترافيك خروجا جماعيا للسفن وناقلات النفط من ميناء الفجيرة في الإمارات، عقب حادث أمني شهدته المنطقة صباح اليوم.

وتُظهر بيانات حركة السفن خلال فترة الهجوم مغادرة أعداد كبيرة من السفن والناقلات للميناء في توقيت متقارب، حيث اتجهت نحو مناطق تجمّع بحرية قريبة من مضيق هرمز.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خروج ما لا يقل عن 60 سفينة وناقلة نفط من ميناء الفجيرة خلال وقت متزامن، في مؤشر على تحرّك وقائي من السفن العاملة في الميناء.

وقالت منصة مارين ترافيك، في بيان نقلا عن مصادر صناعية، إن عمليات تحميل المنتجات النفطية في محطة ناقلات النفط بالفجيرة توقفت مؤقتا، بعد تعرّض أجزاء من البنية التحتية الرئيسية لأضرار.

ويُعد ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ النفطية والإستراتيجية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، نظرا لموقعه الفريد على خليج عمان خارج مضيق هرمز، ما يجعله نقطة حيوية لتصدير النفط وتزويد السفن بالوقود بعيدا عن ممرات الملاحة الأكثر حساسية في الخليج.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان