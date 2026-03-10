خروج جماعي للسفن والناقلات من ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرّضه لهجوم

أظهرت بيانات ملاحية من منصة تتبع السفن مارين ترافيك خروجا جماعيا للسفن وناقلات النفط من ميناء الفجيرة في الإمارات، عقب حادث أمني شهدته المنطقة صباح اليوم.

وتُظهر بيانات حركة السفن خلال فترة الهجوم مغادرة أعداد كبيرة من السفن والناقلات للميناء في توقيت متقارب، حيث اتجهت نحو مناطق تجمّع بحرية قريبة من مضيق هرمز.

ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خروج ما لا يقل عن 60 سفينة وناقلة نفط من ميناء الفجيرة خلال وقت متزامن، في مؤشر على تحرّك وقائي من السفن العاملة في الميناء.

وقالت منصة مارين ترافيك، في بيان نقلا عن مصادر صناعية، إن عمليات تحميل المنتجات النفطية في محطة ناقلات النفط بالفجيرة توقفت مؤقتا، بعد تعرّض أجزاء من البنية التحتية الرئيسية لأضرار.

ويُعد ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ النفطية والإستراتيجية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، نظرا لموقعه الفريد على خليج عمان خارج مضيق هرمز، ما يجعله نقطة حيوية لتصدير النفط وتزويد السفن بالوقود بعيدا عن ممرات الملاحة الأكثر حساسية في الخليج.