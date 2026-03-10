حزب الله يصعّد هجماته ويستهدف تل أبيب وقواعد عسكرية إسرائيلية

تواصلت المواجهة العسكرية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وأعلن الحزب -اليوم الثلاثاء- أنه تصدى لمحاولة تقدم نفذها الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في محيط المعتقل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة لدبابتين من طراز ميركافا، حيث شوهدت إحداهما وهي تحترق بعد استهدافها خلال المواجهات.

كما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على أهداف إسرائيلية بعيدة المدى خلال الليلة الماضية، من بينها محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي في وادي إيلا، والتي استُهدفت بصواريخ نوعية.

وأعلن الحزب أيضا أنه شن هجمات صاروخية ومدفعية على مواقع عسكرية إستراتيجية داخل إسرائيل، شملت ثكنة يفتاح وقاعدة غيفع شرق صفد للتحكم في المسيّرات التي قصفها الحزب بصواريخ، إضافة إلى مربض مدفعية قرب مركبا الحدودية وتجمعات إسرائيلية في منطقة عيترون جنوب لبنان.

تصعيد عسكري

كما تعرضت قاعدة تسيبوريت شرقي حيفا لهجمات بسرب من المسيرات للمرة الأولى منذ دخول حزب الله على خط المواجهة العسكرية، بينما استهدف مصنعا عسكريا غرب صفد بصلية صاروخية.

وفيما يبدو، فإن حزب الله قرر تصعيد المواجهة مع إسرائيل التي تحاول الدفع بقواتها في عمق الجنوب اللبناني، حيث قصف منطقة تل أبيب الكبرى -مساء أمس الاثنين- بصواريخ ثقيلة لم تتمكن الدفاعات الإسرائيلية من رصدها.

وحسب مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، فقد سقطت صواريخ حزب الله في بيت شيمش غرب مدينة القدس المحتلة واللد جنوب تل أبيب، ولم تتمكن الدفاعات من رصدها ولا إطلاق صافرات الإنذار إلا في الدقائق الأخيرة.