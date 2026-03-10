حزب الله يستهدف قاعدة شمشون الإسرائيلية ومقرا للصناعات العسكرية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات صاروخية مكثفة استهدفت مواقع وقواعد تابعة للجيش الإسرائيلي ومنشآت للصناعات العسكرية، شملت هجوما بالمسيّرات الانقضاضية على قاعدة شمشون الإستراتيجية، في حين دوَّت صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة شمالي إسرائيل.

وأوضح الحزب أنه نفذ قرابة 30 هجوما منذ صباح الثلاثاء، مؤكدا أن هذه الضربات تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية".

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال في وادي العصافير، وتلة الحمامص، وشرق معتقل الخيام وخلة المحافر بمحيط بلدة العديسة.

كما أعلن حزب الله استهداف قاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بسرب من الطائرات المسيّرة، مؤكدا في بيانه أن تلك القاعدة تعد "مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية". كما طالت صواريخ الحزب كلا من مستوطنتي "المطلة" و"مسكاف عام".

وكذلك، استهدف الحزب بالصواريخ شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا، كما هاجم موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي جنوب مدينة حيفا.

وكان الحزب قد أعلن فجر الثلاثاء، أنه هاجم بسرب من المسيرات للمرة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا.

ودوَّت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مستوطنات عديدة شمالي إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تفعيل الإنذارات في منطقة كرميئيل والمدن المحيطة، بما فيها هار حالوتس والبقيعة وحرفيش ونحف وبيت جان.

ولاحقا، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حزب الله أطلق نحو 10 صواريخ تجاه منطقة الجليل وتم اعتراض بعضها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأضافت أن قيادة الجبهة الداخلية، التابعة للجيش، أعلنت الإنذارات في مدينة المطلة ومنطقة كرميئيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة الصراع التي شملت لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الجاري، ردّا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وردت الأخيرة بهجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وأراضي دول عدة في المنطقة.

وتستهدف إسرائيل بالغارات الجوية الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في الثالث من مارس/آذار في توغل بري بالجنوب.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أكثر من 570 قتيلا و1444 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة.