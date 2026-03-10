حاخام إسرائيلي يدين تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

أدان حاخام إسرائيلي نافذ، وله صلات وثيقة باليمين المتطرف، هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، على وقع تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكتب الحاخام إلياكيم ليفانون، في رسالة مفتوحة أمس الاثنين "إن إتلاف الممتلكات، بل وإلحاق الأذى بأي شخص، يهوديا كان أم غير يهودي، هو عملٌ غير أخلاقي".

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة هجمات نفذها مستوطنون، أسفرت عن شهداء وجرحى، في مشهد يعكس تصاعد العنف المنظم في الأراضي المحتلة.

شهداء ومصابون

وشيّع الفلسطينيون جثامين 4 فلسطينيين الأحد، قضى 3 منهم في هجوم شنه مستوطنون على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، في حين استشهد فلسطيني آخر على يد مستوطنين في وادي الرخيم جنوبي الضفة السبت.

ومساء أمس الاثنين، أصيب عدد من الفلسطينيين، في هجمات شنها مستوطنون على بلدات فلسطينية شمال وجنوبي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن 4 فلسطينيين أصيبوا برضوض جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدات بيتا وجماعين وعوريف جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وذكرت أن أحد المصابين تعرض للرش بغاز الفلفل، بينما تعرض الآخرون للضرب، مما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وجنوبي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين في خربة حمروش ببلدة سعير شمال مدينة الخليل.

"الإرهاب اليهودي"

وقالت صحيفة هآرتس، الاثنين، إن اعتداءات المستوطنين ليست حوادث معزولة، ولكنها جزء من نمط متكرر "للإرهاب اليهودي" بهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.

وتقوم هذه السياسة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، على خلق احتكاك دائم يجعل الحياة اليومية للفلسطينيين غير محتملة، مما يدفعهم -في نهاية المطاف- إلى ترك مناطقهم، ويحذر مراقبون من أن هذا المسار قد يرقى إلى "تهجير تدريجي" للسكان الفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مخلّفة 42 شهيدا فلسطينيا، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

كما أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إجمالا عن استشهاد 1125 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.