تركيا تنشر أنظمة "باتريوت" وترفض انتهاك إيران لمجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية نشر منظومة "باتريوت" أمريكية للدفاع الجوي في ولاية ملاطية بجنوب شرق البلاد، ضمن إجراءات ترمي لتعزيز الدفاعات الجوية للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة التهديدات الصاروخية الناجمة عن حرب إيران.

وتضم ملاطية قاعدة "كورجيك" الرادارية التابعة للناتو، والتي توفر بيانات حيوية للحلف، حيث ساهمت مؤخرا في تحديد موقع صاروخين باليستيين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إنه "بالإضافة إلى الإجراءات التي نتخذها على المستوى الوطني، تم تعزيز إجراءات الدفاع الجوي والصاروخي من جانب حلف شمال الأطلسي".

وأوضحت الوزارة أن منظومة "باتريوت" واحدة ستُنشر في ملاطية للمساهمة في الدفاع عن المجال الجوي التركي، مشيرة إلى أن أنقرة ستواصل تقييم التطورات الإقليمية والتعاون مع أعضاء الناتو بهذا الشأن.

رفض واحتجاج

في غضون ذلك، نقلت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان أكد لنظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، أن انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول، مشددا على أن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انتهاك لمجالها الجوي.

وكانت إيران قد أكدت أنها ليست في حالة حرب مع دول المنطقة، ونفت الاستهداف الصريح لجارتها تركيا، بينما حذرت أنقرة طهران من إطلاق المزيد من الصواريخ نحو أراضيها. كما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مسألة إطلاق الصاروخين خلال اتصال هاتفي جرى أمس الاثنين.

ويأتي نشر المنظومة وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس إعادة نشر أصولها العسكرية المتمركزة حاليا في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أنظمة "باتريوت"، في حين لم يتضح بعد المصدر الذي ستُنقل منه المنظومة أو بطارياتها تحديدا.

وتُعد تركيا قوة صاعدة في قطاع الدفاع العالمي وتمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، لكنها تفتقر إلى دفاعات جوية كاملة على الرغم من جهود التطوير المحلية، وقد اعتمدت على دفاعات الحلف المتمركزة في شرق البحر المتوسط للتعامل مع واقعتي الصاروخين الأسبوع الماضي.