أمريكا تخشى من تهديد يستهدف بعثاتها ومدارسها في نيجيريا

حذّرت السفارة الأمريكية في نيجيريا مواطنيها من احتمال وقوع هجوم إرهابي يستهدف منشآت دبلوماسية أمريكية ومدارس مرتبطة بها، خصوصا في العاصمة الفدرالية أبوجا.

وأشارت السفارة، في بيان أمني نُشر على موقعها الرسمي أمس الاثنين، إلى أن على المواطنين الأمريكيين اتخاذ احتياطات إضافية عند التنقل إلى السفارة في أبوجا أو القنصلية الأمريكية العامة في لاغوس، وكذلك عند زيارة المدارس الأمريكية.

ودعا البيان الأمريكيين المقيمين في نيجيريا إلى التحلي بقدر أكبر من الوعي الأمني، وتجنب الروتين في مواعيد وطرق التنقل، وذلك لتقليل احتمالات التعرض لأي هجوم محتمل. كما شدد على ضرورة توخي الحذر عند زيارة البعثات الدبلوماسية أو المؤسسات التعليمية المرتبطة بالولايات المتحدة.

سياق أمني متوتر

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في نيجيريا، حيث تواجه البلاد تحديات متشابكة تشمل نشاط جماعات مسلحة في الشمال الشرقي، وتوترات داخلية مرتبطة بالاقتصاد والسياسة.

وبينما لم تكشف السفارة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو الجهات المحتملة وراءه، يتساءل مراقبون بشأن قدرة السلطات النيجيرية على تعزيز إجراءات الأمن وحماية البعثات الأجنبية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة داخليا وإقليميا.