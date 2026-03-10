تأهب بسماء تل أبيب.. صواريخ إيرانية تربك هبوط طائرات عسكرية أمريكية

كشفت بيانات ملاحية عن مواجهة 6 طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية حالة تعطل مؤقت في عمليات الهبوط بمطار بن غوريون بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء.

جاء هذا التعطل بالتزامن مع حالة إنذار أمني قصوى نتيجة ضربة صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وأظهرت بيانات موقع التتبع الملاحي "فلايت رادار" إجراء الطائرات مناورة "إلغاء الهبوط"، حيث اضطرت الطائرات للتحليق ضمن مسارات دائرية قبالة سواحل تل أبيب بانتظار إشارة الأمان.

وتحققت وحدة "المصادر المفتوحة" بالجزيرة من هوية الطائرات، وهي 4 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي- 135 آر ستراتوتانكر" وطائرتان من طراز "بوينغ كيه سي- 46 إيه بيغاسوس".

وقد هبطت هذه الطائرات لاحقا في المطار بعد انقضاء فترة الإنذار وإعادة فتح المجال الجوي بشكل استثنائي لاستيعاب الحركة العسكرية المتعطلة.

تطور لافت

ورغم أن تعطل حركة الطيران في مطار تل أبيب خلال فترة الحرب ليس بجديد، فإن هذا الحدث يعد من التطورات اللافتة، فالمرات السابقة التي شهدت ارتباك حركة الهبوط اقتصرت على رحلات مدنية، ولم تشمل أسراب القوات العسكرية الإستراتيجية.

وتشهد المنطقة، بما فيها إسرائيل، حركة دورية وشبه يومية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية منذ بدء فترة التحشيد العسكري، وحتى توجيه الضربات الأولى ضد إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وترتبط هذه التحركات بصورة وثيقة بمهام الجسر الجوي المفتوح لتقديم الدعم اللوجستي، إلى جانب إسناد أسراب المقاتلات الحربية المكلفة بتنفيذ عمليات القصف والمهام الهجومية بعيدة المدى.

تفاصيل الضربة الصاروخية

دوت صفارات الإنذار في عشرات المواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من مدينة القدس المحتلة قرابة الساعة الـ11 من صباح اليوم بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا وسقط آخر في البحر قبالة سواحل تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب.

وفي سياق متصل بالأحداث، كشف تحليل لبيانات الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن توثيق ما يزيد على 3100 حادث أمني منفصل خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير/شباط إلى الثامن من مارس/آذار، حيث تنوعت هذه الهجمات بين رشقات صاروخية سجلت 2255 حالة إنذار في مختلف المناطق، وعمليات تسلل نفذتها طائرات مسيرة انتحارية قادمة من إيران ولبنان بواقع 846 عملية اختراق.