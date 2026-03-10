بلينكن: عاملان سيحسمان متى وكيف تنتهي الحرب على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في تغريدة له على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن "الأسواق والذخائر ستحددان في المرحلة المقبلة كيف ومتى تنتهي الحرب على إيران".

وجاءت هذه التغريدة تعقيبا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمحطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أمس الاثنين، أكد فيه أن "الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا".

وأوضح بلينكن أن العامل الأول يتعلق بحركة الأسواق العالمية، مفيدا بأن مسار أسواق النفط والأسهم والسندات يلعب دورا حاسما في تحديد اتجاه الصراع، لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترمب يولي اهتماما كبيرا لهذه المؤشرات.

كما أشار بلينكن إلى وجود سباق استنزاف لمعرفة من سينفد مخزونه من الصواريخ أولا، سواء صواريخ الاعتراض المستخدمة في الدفاع أو الصواريخ الهجومية الموجهة لضرب منصات الإطلاق، موضحا أن مآل هذا السباق قد يكون عاملا حاسما في تحديد مسار المواجهة ونهايتها.

بقاء النظام

ولم يستبعد بلينكن أن ينتهي النزاع بإعلان سياسي عن "النصر"، حتى وإن اقتصر الأمر على استبدال مرشد أعلى بآخر دون تغيير جوهري في النظام، وفق تعبيره.

وهدد ترمب، مساء أمس الاثنين، بتصعيد الحرب على إيران، وقال إنه يعتبر الحرب مع إيران "انتهت إلى حد كبير"، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن "نهاية الحرب ستحددها إيران".

ويأتي تحذير ترمب بتصعيد الحرب مع بروز تقلبات في الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من أن المؤسسة الأمنية الإيرانية تتجمع خلف المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وليست مستعدة للتراجع في أي وقت قريب، نقلا عن وكالة رويترز.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية، متوقعا أن ينتهي الصراع قبل المهلة الأولية المحددة بـ4 أسابيع، علما أن ترمب كان قد طالب إيران باستسلام غير مشروط.

وحذر ترمب من أن الهجمات الأمريكية قد تزداد بشدة إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، في حين ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل، وعدد من دول الخليج التي نددت بهذه الهجمات.