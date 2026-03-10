بعيدا عن حرب إيران.. هذه أبرز تطورات اليوم في فلسطين والسودان واليمن وأوكرانيا

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، وطالبت بريطانيا إسرائيل بالتحقيق في "مقتل" 5 فلسطينيين بهجمات مستوطنين في الضفة الغربية. وفي حين شهد السودان واليمن تطورات، تجددت المواجهات الروسية الأوكرانية وسط حديث عن جولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية.

فلسطين

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان، مساء الثلاثاء، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بوصول جثمان شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب الغارة، في حين ذكر شهود عيان أن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه منزل لعائلة التلباني، مما أدى إلى وقوع الضحايا.

ويأتي هذا الهجوم ضمن الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقبل ذلك بساعات، شن الجيش الإسرائيلي غارتين منفصلتين على منزل وخيمة في منطقتين مختلفتين من قطاع غزة بعد توجيه إنذارات بالإخلاء للسكان.

وقد استهدفت إحدى الغارتين منزلا لعائلة القدرة قرب مدينة حمد غربي خان يونس، في منطقة مكتظة بخيام النازحين، مما خلَّف أضرارا مادية زادت من معاناة السكان دون تسجيل إصابات.

وفي مدينة غزة، نفَّذ جيش الاحتلال غارة أخرى على خيمة تُستخدم لشحن الهواتف وتضم شبكة للإنترنت في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، متسببة في أضرار بخيام نازحين مجاورة.

ونقلت مصادر محلية أن جيش الاحتلال كان قد طالب السكان سابقا عبر اتصالات هاتفية بإخلاء المواقع المستهدَفة، رغم أن معظم الخروق الإسرائيلية للاتفاق تستهدف مواقع مدنية دون إنذار.

وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق يوميا بالقصف وإطلاق النار، مما أدى منذ سريانه حتى الثلاثاء إلى استشهاد 649 فلسطينيا وإصابة 1730.

وفي ملف الإغاثة، شهد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تراجعا حادا وسط استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، وخاصة مع تصاعد التوتر الإقليمي بعد اندلاع الحرب على إيران.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن ما دخل فعليا إلى القطاع خلال الفترة الماضية لا يتجاوز 640 شاحنة من أصل 6000 شاحنة كان يُفترض وصولها بموجب التفاهمات، أي ما نسبته 10% فقط من الاحتياج الفعلي.

وأوضح أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية وما يُسمح بدخوله تتسع بشكل خطير، مما يهدد القطاعات الحيوية العاجزة أصلا عن توفير الخدمات الأساسية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

وكانت إسرائيل قد شنت بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استمرت عامين، وخلَّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنى التحتية المدنية.

من جانبها، أعربت بريطانيا الثلاثاء عن صدمتها إزاء "مقتل" 5 فلسطينيين بهجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، مطالبة تل أبيب بفتح تحقيق في هذه الجرائم.

وجاء الموقف البريطاني في بيان صادر عن القنصلية العامة في القدس عبر منصة إكس، إذ أكدت القنصلية "الصدمة العميقة" من الاعتداءات، داعية إلى عدم تجاهل التطورات المتسارعة في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية نفسها وصفت هذه الاعتداءات بأنها "غير مقبولة"، مع ضرورة ترجمة تصريحاتها إلى تحقيقات سريعة وشاملة ومحاسبة المسؤولين. وشدَّد البيان على وجوب وقف عنف المستوطنين الذي يرهب المجتمعات الفلسطينية.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد خلال الأسبوع الماضي 5 فلسطينيين برصاص مستوطنين في نابلس والخليل ورام الله.

وتشير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن المستوطنين قتلوا 6 فلسطينيين منذ مطلع العام، و42 منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الذين استُشهدوا برصاص الجيش والمستوطنين مجتمعين 1125 وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال 22 ألفا.

وفي تونس، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الثلاثاء، السلطات إلى الإفراج الفوري عن ناشطين في "أسطول الصمود" الساعي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان إن حملة الإيقافات التي طالت ناشطين من القافلة وأسطول الصمود تمثل "استهدافا للحراك المساند لفلسطين"، في حين لم تعلّق السلطات التونسية حتى الساعة على البيان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة الماضية، أن الإيقافات للناشطين جاءت على خلفية شبهات تهم "غسيل أموال" متعلقة بتبرعات، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وكانت سفن أسطول الصمود قد أبحرت قبل أشهر ضمن تحرك دولي لكسر حصار غزة، قبل أن تدهمها إسرائيل وتعتقل النشطاء وترحّلهم وسط شهادات عن تعرُّضهم لاعتداءات.

السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية إن الخرطوم تابعت قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، مؤكدة تمسكها بموقفها الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف دون استثناء.

ودعت الوزارة واشنطن والمجتمع الدولي إلى الاستجابة للمطالبات المتكررة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، نظرا لما قالت إنها "جرائم حرب وانتهاكات موثقة" ترتكبها على الأرض.

وقد أعلنت شبكة أطباء السودان إصابة 7 طلاب جرّاء استهداف الدعم السريع سكنا طلابيا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض عبر طائرات مسيَّرة مساء أمس الاثنين.

وأوضح بيان الشبكة أن القصف طال "داخلية القوز" التي تضم عددا كبيرا من الطلاب، مما أدى إلى إصابة 7 منهم، بعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من مباني السكن وخلق حالة من الهلع بين الطلاب.

وأعربت الشبكة عن "بالغ القلق" إزاء استهداف أماكن إيواء الطلاب والأعيان المدنية، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات على المدن والمناطق المدنية، واتخاذ إجراءات مباشرة بحق قادة الدعم السريع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

اليمن

ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصبيحي استقبل، اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن محمد نصري، لبحث قضايا تتعلق بأوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة وسبل تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية.

وناقش الجانبان التعهدات اليمنية في المنتدى العالمي للاجئين وآليات تحويلها إلى برامج عملية، تسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية ودعم جهود التنمية والاستقرار.

وأكد الصبيحي أهمية الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى برامج التنمية والتعافي المستدام، وضرورة أن تعمل وكالات الأمم المتحدة بشكل أوسع من العاصمة المؤقتة عدن لتطوير التنسيق المؤسسي.

كما دعا إلى استمرار دعم المجتمع الدولي لليمن خلال هذه المرحلة الحرجة، معربا عن أمله ألا تؤدي التطورات الإقليمية والدولية إلى تقليص الاهتمام بالملف الإنساني اليمني.

وقد عقد مجلس القيادة الرئاسي، مساء أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي، لمناقشة خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

أوكرانيا

أسفرت هجمات روسية على مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فاديم فلاتشكين.

وفي المقابل، أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن ضربة صاروخية أوكرانية على المدينة الحدودية أدت إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 37، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم استهدف مصنعا عسكريا في بريانسك.

من جانب آخر، اتهم تحقيق للأمم المتحدة، الثلاثاء، موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال ترحيل أطفال قسرا من أوكرانيا إلى روسيا.



سياسيا، أوضح زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية الأسبوع المقبل، بعد جولتين سابقتين لم تفضيا إلى أي اختراق لإنهاء الحرب.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن اتصالا هاتفيا "إيجابيا" جرى بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سبل إنهاء القتال المستمر منذ 4 سنوات في أوكرانيا.