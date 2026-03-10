بعد قتلها آمال شمالي.. إسرائيل ترفع شهداء الصحافة في غزة إلى 261

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 261، بعد مقتل الصحفية آمال شمالي بقصف إسرائيلي فجر أمس الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 261 شهيدا صحفيا، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية آمال محمد شمالي التي تعمل مراسلة لراديو قطر".

وفجر الاثنين، أفادت مصادر محلية للأناضول باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة السوارحة وسط القطاع، بينهم الصحفية شمالي (46 عاما).

وأدان المكتب الإعلامي الاستهداف الإسرائيلي "الممنهج" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الهيئات الحقوقية الصحفية العالمية والعربية إلى "إدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين".

وعلى مدار عامين، ارتكب الجيش الإسرائيلي حرب إبادة جماعية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح في قطاع غزة، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية للقطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، جرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، تخرقه إسرائيل يوميا بالقصف وإطلاق النار، مما أسفر -حتى أمس الاثنين- عن استشهاد 648 فلسطينيا وإصابة 1728 آخرين.