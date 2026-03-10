رئيس مدغشقر يُقيل رئيس الوزراء ويعلّق أعمال الحكومة

أعلن رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا تعليق أعمال الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وفق ما أكدته السلطات أمس الاثنين.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة هاري لوران راهاجاسون، في بيان نُشر عبر فيسبوك، إن القرار اتُّخذ "وفقا لأحكام الدستور"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأضاف أن الرئيس سيعيّن قريبا رئيس وزراء جديدا "وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور".

وأوضحت الرئاسة أن ترتيبات مؤقتة وُضعت لضمان استمرار عمل الوزارات، حيث أُوكلت المهام اليومية إلى الأمناء العامين لحين تشكيل حكومة جديدة.

خلفية سياسية

وكان راندريانيرينا أدى اليمين الدستورية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد أيام من إعلان الجيش استيلاءه على السلطة في 14 من الشهر نفسه، إثر احتجاجات واسعة قادتها مجموعات شبابية تحت اسم "جيل زد مدغشقر".

وكان الرئيس السابق أندري راجولينا قد غادر البلاد قبل أن يُعزَل من منصبه وسط الاضطرابات، بعدما رفض الاستجابة لمطالب المحتجين بالتنحي الطوعي.

وخلال مراسم تنصيبه، تعهّد راندريانيرينا بصياغة دستور جديد وإجراء إصلاحات انتخابية قبل تنظيم اقتراع جديد، مؤكدا أن مهمته الأساسية هي "إصلاح الأنظمة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد".