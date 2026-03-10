الحرس الثوري يطلق صواريخ "بالغة الدقة" في الموجة الـ34

أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام "صواريخ نقطوية بالغة الدقة" برؤوس حربية تزن أكثر من طن، في الموجة الـ34 من عملية "الوعد الصادق 4″، اليوم الثلاثاء، مستهدفا ما وصفه بـ"القواعد والمراكز العسكرية ومراكز الدعم العسكري" التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن الموجة الجديدة تضم صواريخ "قدر، وعماد، وفتاح، وخيبر فرط صوتي"، مشيرا إلى استهدافه بالصواريخ والمسيرات "تجمع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير" في الخليج.

ومصطلح النقطوية هو ترجمة لكلمة "نقطه زن" من الفارسية، والتي تعني "دقيقة الإصابة". وتقنيا يشير المصطلح إلى الصواريخ التي يقل هامش الخطأ فيها (CEP) عن 5 إلى 10 أمتار، مما يعني أنها لا تحتاج إلى "تغطية مساحية" بل تصيب هدفا محددا بدقة متناهية.

وقد نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مجيد موسوي، قوله، أمس الاثنين، إن "إيران ستزيد قوة وتواتر إطلاق الصواريخ وستوسع نطاقها".

وأضاف موسوي أنه "اعتبارا ⁠من الآن فصاعدا، لن ⁠يتم إطلاق صواريخ ⁠برؤوس حربية ⁠يقل وزنها عن طن".

وتصريحات موسوي تشير بشكل أساسي إلى جيل الصواريخ الثقيلة والدقيقة التي طورتها وأعلنت عنها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ومن أبرزها:

صاروخ خرمشهر-4 (خيبر): يزن نحو 1500 كيلوغرام بمدى يبلغ 2000 كيلومتر، وهو الأقوى في الترسانة الإيرانية من حيث القوة التدميرية، ويتميز بقدرته على التوجيه في المرحلة المتوسطة (خارج الغلاف الجوي) مما يجعله "نقطويا" رغم وزنه الهائل.

يزن نحو 1500 كيلوغرام بمدى يبلغ 2000 كيلومتر، وهو الأقوى في الترسانة الإيرانية من حيث القوة التدميرية، ويتميز بقدرته على التوجيه في المرحلة المتوسطة (خارج الغلاف الجوي) مما يجعله "نقطويا" رغم وزنه الهائل. صاروخا عماد و قدر (النسخ المطورة 2026): أشارت تقارير وكالة مهر إلى استخدام رؤوس حربية ثقيلة ومطورة في هذين الصاروخين لتتجاوز حاجز الـ 1000 كيلوغرام، بحيث تزود الرؤوس الحربية بأجنحة توجيه تمنحها القدرة على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية، وتحقيق إصابات دقيقة.

أشارت تقارير وكالة مهر إلى استخدام رؤوس حربية ثقيلة ومطورة في هذين الصاروخين لتتجاوز حاجز الـ 1000 كيلوغرام، بحيث تزود الرؤوس الحربية بأجنحة توجيه تمنحها القدرة على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية، وتحقيق إصابات دقيقة. صواريخ حاج قاسم: يُصنف كأول صاروخ باليستي "نقطوي" يعمل بالوقود الصلب بمدى 1400 كيلومتر، وتم تحديث رؤوسه الحربية لزيادة القدرة التدميرية.

إعلان

وبعد إعلان الحرس الثوري، عن إطلاق الموجة 34 من عملية "الوعد الصادق 4″، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه "نظرا لرصد إطلاق صواريخ من إيران، سيتم تفعيل الإنذارات خلال الدقائق القادمة في القدس والضفة الغربية، وتل أبيب، وأسدود، وعسقلان".

إيران: نحن من يحدد نهاية الحرب

وفي سياق متصل، ردَّ المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نايتي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين والتي قال فيها إنه يعتقد أن الحرب انتهت إلى حد كبير"، مؤكدا أن "إيران هي التي ستحدد متى تنتهي الحرب".

وكان ترمب قال لمحطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنه يعتبر أن الحرب مع إيران انتهت إلى حد كبير. وأضاف "ليس لديهم بحرية، ولا اتصالات، وليس لديهم قوة جوية. صواريخهم تناثرت. ويتم تفجير طائراتهم المسيرة في كل مكان. إذا نظرت، لم يتبق لديهم شيء. لم يتبق شيء بالمعنى العسكري".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متقدمة "للغاية" عن الإطار الزمني للحرب المقدر بأربعة إلى خمسة أسابيع.

ودخلت الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي يومها الـ11، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية، فيما ترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيرات نحو إسرائيل وما تصفه بـ"المصالح الأمريكية في المنطقة".