الحرس الثوري يطلق صواريخ "بالغة الدقة" في الموجة الـ34

أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام "صواريخ نقطوية بالغة الدقة" برؤوس حربية تزن أكثر من طن، في الموجة الـ34 من عملية "الوعد الصادق 4″، اليوم الثلاثاء، مستهدفا ما وصفها بـ"القواعد والمراكز العسكرية ومراكز الدعم العسكري" التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن الموجة الجديدة تضم صواريخ "قدر وعماد وفتاح وخيبر فرط صوتي"، مشيرا إلى استهدافه بالصواريخ والمسيَّرات "تجمُّع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير" في الخليج.

ومصطلح النقطوية هو ترجمة لكلمة "نقطه زن" من الفارسية، التي تعني "دقيقة الإصابة". وتقنيا يشير المصطلح إلى الصواريخ التي يقل هامش الخطأ فيها (CEP) عن 5 إلى 10 أمتار، مما يعني أنها لا تحتاج إلى "تغطية مساحية" بل تصيب هدفا محددا بدقة متناهية.

وقد نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مجيد موسوي قوله، أمس الاثنين، إن "إيران ستزيد قوة الصواريخ وتواتر إطلاقها، وستوسع نطاقها".

وأضاف موسوي أنه "بدءا ⁠من الآن فصاعدا، لن ⁠تُطلَق صواريخ ⁠برؤوس حربية ⁠يقل وزنها عن طن".

وتشير تصريحات موسوي بشكل أساسي إلى جيل الصواريخ الثقيلة والدقيقة التي طورتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وأعلنت عنها، ومن أبرزها:

صاروخ خرمشهر-4 (خيبر): يزن نحو 1500 كيلوغرام بمدى يبلغ 2000 كيلومتر، وهو الأقوى في الترسانة الإيرانية من حيث القوة التدميرية، ويتميز بقدرته على التوجيه في المرحلة المتوسطة (خارج الغلاف الجوي) مما يجعله "نقطويا" رغم وزنه الهائل.

صاروخا عماد وقدر (النسخ المطورة 2026): أشارت تقارير وكالة مهر إلى استخدام رؤوس حربية ثقيلة ومطورة في هذين الصاروخين لتتجاوز حاجز الـ1000 كيلوغرام، بحيث تُزوَّد الرؤوس الحربية بأجنحة توجيه تمنحها القدرة على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية، وتحقيق إصابات دقيقة.

صاروخ حاج قاسم: يُصنف أول صاروخ باليستي "نقطوي" يعمل بالوقود الصلب بمدى 1400 كيلومتر، وتم تحديث رؤوسه الحربية لزيادة القدرة التدميرية.

وبعد إعلان الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ34 من عملية "الوعد الصادق 4″، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه "نظرا لرصد إطلاق صواريخ من إيران، ستُفعَّل الإنذارات خلال الدقائق القادمة في القدس والضفة الغربية، وتل أبيب وأسدود وعسقلان".

إيران: نحن من يحدد نهاية الحرب

وفي سياق متصل، رد المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نايتي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، التي قال فيها إنه يعتقد أن "الحرب انتهت إلى حد كبير"، مؤكدا أن "إيران هي التي ستحدد متى تنتهي الحرب".

وكان ترمب قد قال لمحطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنه يرى أن الحرب مع إيران انتهت إلى حد كبير. وأضاف "ليست لديهم بحرية ولا اتصالات، وليست لديهم قوة جوية. صواريخهم تناثرت. وتُفجَّر طائراتهم المسيَّرة في كل مكان. إذا نظرت، لم يتبق لديهم شيء. لم يتبق شيء بالمعنى العسكري".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متقدمة "للغاية" عن الإطار الزمني للحرب المقدَّر بأربعة إلى خمسة أسابيع.

ودخلت الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي يومها الـ11، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية، في حين ترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيَّرات نحو إسرائيل وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية في المنطقة".