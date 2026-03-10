كشفت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- عن أن الجيش الأمريكي استهلك ذخائر تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار خلال اليومين الأولين من هجومه العسكري على إيران.

وحسب المسؤولين، فإن هذا المستوى من استهلاك الذخائر خلال فترة قصيرة يسلط الضوء على الكلفة الباهظة للضربات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس الأمريكي، وفي أي زمان ومكان يحددهما، وضمن الإطار الزمني المطلوب.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه خلال هذا الأسبوع إلى تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية إضافية لوزارة الحرب، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن الميزانية التكميلية التي تعتزم الإدارة طلبها قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، بهدف دعم الحملة العسكرية الجارية على إيران، وهو ما قد يواجه معارضة من الديمقراطيين.