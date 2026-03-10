أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن بوست: أمريكا استهلكت ذخائر بـ5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الحرب على إيران

396410 02: An Air Force weapons loader from the 28th Air Expeditionary Wing gives a signal that the 2,000lbs bomb he prepped is ready for loading on a B-1 bomber October 22, 2001 at Diego Garcia Air Base, India. The Air Force has flown more than 600 sorties including strike missions against al Qaeda and Taliban targets in Afghanistan. These targets include early-warning radars, ground forces, command-and-control facilities, al Qaeda infrastructure, airfields and aircraft. (Photo by Shane Cuomo/US Air Force/Getty Images)
مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الإدارة الأمريكية قد تطلب هذا الأسبوع ميزانية إضافية للعمليات العسكرية بسبب ارتفاع تكاليفها (غيتي)
Published On 10/3/2026

حفظ

كشفت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- عن أن الجيش الأمريكي استهلك ذخائر تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار خلال اليومين الأولين من هجومه العسكري على إيران.

وحسب المسؤولين، فإن هذا المستوى من استهلاك الذخائر خلال فترة قصيرة يسلط الضوء على الكلفة الباهظة للضربات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس الأمريكي، وفي أي زمان ومكان يحددهما، وضمن الإطار الزمني المطلوب.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه خلال هذا الأسبوع إلى تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية إضافية لوزارة الحرب، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن الميزانية التكميلية التي تعتزم الإدارة طلبها قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، بهدف دعم الحملة العسكرية الجارية على إيران، وهو ما قد يواجه معارضة من الديمقراطيين.

المصدر: الواشنطن بوست

إعلان