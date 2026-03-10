أخبار|الكويت

صافرات الإنذار تدوي بالبحرين ومسيّرة تستهدف قنصلية الإمارات بأربيل

تصاعد الدخان واللهب عقب هجوم بطائرة مسيرة على القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل (رويترز)
تتواصل الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، مستهدفة عدة دول في المنطقة.

في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل امرأة بحرينية (29 عاما)، وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني السافر" الذي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة المنامة.

وفي بيان لاحق، أفادت الوزارة بانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الدفاع عن نجاح قواتها في اعتراض تهديدات جوية، إذ أكدت اعتراض مسيرتين شرق محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

هجمات وتصدٍ

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الحرس الوطني بيانا أكد فيه "إسقاط 6 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد".

أما في الإمارات، فأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية "تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران"، بينما تعرضت القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لهذا الاستهداف الذي طال المقر الدبلوماسي الإماراتي.

ويأتي هذا الاستهداف الإيراني في سياق المواجهة المباشرة التي بدأت منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران أودى بحياة ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى.

وترد طهران باستهداف ما تصفها بـ"القواعد والمصالح الأمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن وسوريا، غير أن هذه العمليات أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة بشدة، مطالبة بوقف فوري لهذه الاعتداءات التي تزعزع أمن الإقليم.

المصدر: الجزيرة + وكالات

