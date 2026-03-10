ارتباك أمريكي في مضيق هرمز والحرس الثوري يتوعد بالصواريخ والمسيّرات

حذف وزير الطاقة ⁠الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، منشورا على ‌منصة إكس بعد دقائق من نشره، قال فيه إن البحرية الأمريكية رافقت بنجاح ⁠ناقلة نفط عبر ⁠مضيق هرمز.

وكان رايت قد قال في مقطع مصورعلى إكس إن "البحرية الأمريكية رافقت بنجاح ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز، حتى نضمن استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية"، في ظل ارتفاع أسعار الخام وتأثر الامدادات جرّاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وسئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي عن المنشور المحذوف، فقالت إن القوات الأمريكية لم ترافق أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أن أي سفينة حربية أمريكية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز، وذلك بعد منشور الوزير الأمريكي.

وقال بيان للحرس الثوري إن "الادعاء أن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية الإرهابية عارٍ عن الصحة"، مضيفا أن "أي حركة للأسطول الأمريكي ستوقفها صواريخنا ومسيّراتنا".

وتابع "أي سفينة حربية أمريكية لم تتجرأ على الاقتراب من بحر عُمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز خلال الحرب".

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن الجيش ⁠الأمريكي لم يرافق أي سفن عبر ‌مضيق هرمز حتى الآن.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل قناة "سي بي إس نيوز" بأن المخابرات الأمريكية بدأت ترصد دلائل على أن إيران تتحرك لنشر ألغام في ممر الملاحة بمضيق هرمز.

انفراجة للجميع أو مضيق "اختناق"

و⁠قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ⁠في إيران ⁠علي لاريجاني، في منشور ⁠على منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز "إما أن ‌يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب".

وأصبح هذا الممر الحيوي ⁠لنقل النفط شبه ⁠مغلق بشكل كامل منذ أن استهدفت إيران سفنا ⁠في المنطقة ⁠عقب الهجمات ⁠الأمريكية الإسرائيلية عليها. وسبق أن هددت إيران بإغلاق المضيق ردا ‌على أي هجوم.

ويمر نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عادة عبر المضيق. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حركة المرور عبر المضيق انخفضت بنسبة 97% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ‌الجنرال دان كين، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الحرب (البنتاغون) تبحث عن طرق لمرافقة السفن بأمان عبر مضيق هرمز.