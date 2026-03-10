بعد هجومين صاروخيين.. إيران تعرض تحقيقا مشتركا على تركيا

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد طهران لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في مزاعم تتعلق بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي التركية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا أن دفاعات جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخا باليستيا إيرانيا ثانيا قالت إنه انتهك مجالها الجوي، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي تهديدات مماثلة.

وأوضحت أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يتم اعتراضه خلال أسبوع.

استهداف غير مبرر

من جانبها، أفادت الرئاسة التركية -في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء- أن الرئيس أردوغان شدد -خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان- على أن انتهاك المجال الجوي التركي "غير مبرَّر"، محذرا من أن استهداف دول المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد سعي بلاده إلى فتح قنوات دبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أنقرة لا ترى أن من حق إيران استهداف دول المنطقة، وأن مثل هذه الأعمال لا ‌تخدم ‌مصالح أي طرف.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق المتوسط أسقطت صاروخا باليستيا أُطلق من إيران ودخل أجواء تركيا.

وأضافت الوزارة -في بيان أمس الاثنين- أن شظايا الصاروخ سقطت بمنطقة مفتوحة في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.