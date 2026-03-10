هجمات على بعثات دبلوماسية في العراق وبغداد تتعهّد بالملاحقة

أدانت وزارة الخارجية العراقية "بشدة" الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في عموم البلاد، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يستهدف هذه البعثات.

وشددت الوزارة على التزام بغداد بتوفير الحماية الكاملة لهذه البعثات، موضحة أن الجهات المختصة تتابع "أي حوادث تطالها"، وتعهّدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

في غضون ذلك اعتبر مسؤولون عراقيون هذه الهجمات "جرائم إرهابية"، إذ ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، لبحث "الإجراءات القضائية والقانونية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية المتمثلة بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمواطنين".

بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام بلاده بحماية السفارات والقنصليات، مشيرا إلى أن ذلك يُعَد من صلب مهام القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها.

وتتعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.

تحذيرات وإجراءات

في غضون ذلك، جددت السفارة الأمريكية في العراق تحذيراتها لمواطنيها، واصفة إيران والجماعات المسلحة الموالية لها بأنها "تشكّل تهديدا خطيرا للأمن العام"، وحثت السفارة الأمريكيين على مغادرة البلاد فور توفر الظروف الآمنة لذلك.

كما نصحت السفارة مَن يُقرر البقاء بتجنب التجمعات، والابتعاد عن المناطق المرتبطة بالولايات المتحدة، والتحصّن في أماكن آمنة، محذرة من تصاعد مخاطر الاختطاف التي تستهدف المصالح والمواطنين الأمريكيين.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أعلنت ألمانيا سحب موظفي سفارتها في بغداد "مؤقتا" بسبب تزايد المخاطر الأمنية في ظل الصراع الدائر بالمنطقة، وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية أن سلامة الموظفين تخضع لتقييم مستمر، موضحا أن الخدمات القانونية والقنصلية للسفارة كانت محدودة بالفعل منذ فترة.

استهداف وإدانة

على الصعيد العربي، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق.

إعلان

ووصفت الدوحة، في بيان لوزارة الخارجية، هذا العمل بـ"المرفوض"، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

وكانت القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق قد تعرّضت لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وتأتي هذه الأحداث في سياق المواجهة المباشرة التي بدأت منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران أودى بحياة ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى.

وترد طهران باستهداف إسرائيل وما تصفها بـ"القواعد والمصالح الأمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن وسوريا، كما دخل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية في خضم المواجهة، إذ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 37 عملية خلال 24 ساعة، استخدمت فيها عشرات المسيّرات والصواريخ ضد قواعد أمريكية في العراق والمنطقة، وفق بيان للجماعة.