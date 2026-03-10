استجابة لترمب.. أستراليا تمنح 5 لاعبات إيرانيات حق اللجوء

منحت أستراليا اليوم الثلاثاء تأشيرات دخول لخمس لاعبات كرة قدم إيرانيات للبقاء في البلاد، بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم إعادتهن إلى طهران، خوفا من تعرض حياتهن للخطر.

وكان ترمب دعا -أمس الاثنين- أستراليا إلى منح حق اللجوء للاعبات المنتخب الإيراني المشارك حاليا في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات، وكتب عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال أن اللاعبات "سيُقتلن على الأرجح" إذا أُجبرن على العودة إلى إيران، وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "سترحب بهن الولايات المتحدة إن لم تفعلوا أنتم".

وقال ألبانيزي -في مؤتمر صحفي الثلاثاء- إن ترمب هاتفه فجرا، وأضاف "شعر الأستراليون بالتأثر الشديد إزاء محنة هؤلاء النساء الشجاعات، إنهن بأمان هنا، ويجب أن يشعرن وكأنهن في بيوتهن".

من جهته، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن بقية أعضاء الفريق النسائي الإيراني مرحب بهن للبقاء في أستراليا.

"خائنات زمن الحرب"

ووصلت بعثة إيران البالغ عددها 26 عضوا إلى أستراليا قبل أيام قليلة من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران قبل نحو 10 أيام.

وواجه المنتخب انتقادات حادة في بلاده بعد مباراته الأولى لرفضه ترديد النشيد الوطني ضد كوريا الجنوبية، حيث وصف التلفزيون الرسمي اللاعبات بـ"خائنات زمن الحرب"، لكنهن رددن النشيد في المباراتين التاليتين.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن 5 لاعبات، كن في أستراليا للمشاركة في كأس آسيا، غادرن فندق البعثة "سرا" برفقة الشرطة الأسترالية، بينما قالت تقارير إعلامية إنهن طلبن مساعدة الحكومة بعد "الهروب" من مقر الإقامة.

إعلان

وبحسب عدة وسائل إعلام أسترالية، جرى إيواء 5 لاعبات من الفريق عقب طلبهن اللجوء في مركز إيواء تديره الشرطة الفدرالية الأسترالية، الأحد، عقب المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد الفلبين ووداع المنافسات.