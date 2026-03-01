200 طائرة و500 هدف.. صور أقمار صناعية تكشف حجم الضربات داخل إيران

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية في وقت سابق اليوم السبت، أضرارا ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وأمريكية استهدفت مواقع عسكرية في جنوبي إيران.

وأظهرت الصور أضرارا داخل قاعدة كنارك البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث تصاعدت أعمدة دخان من إحدى السفن الحربية الراسية داخل القاعدة عقب تعرضها للاستهداف.

كما رصدت الصور نشاطا ملحوظا في قاعدة كنارك الجوية والمنشآت المرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة في محيطها، مع ظهور تحركات وانتشار لطائرات مسيّرة في قاعدتين جويتين قريبتين من الموقع.

وفي آخر التحديثات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 200 طائرة شاركت في غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، وصفها بأنها أكبر هجوم في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

وشملت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي- 500 هدف في إيران، منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في الوقت الذي رصدت فيه الجزيرة إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل 528 مرة بسبب القصف الإيراني.

وقال الجيش في بيان "نواصل تدمير منصات الصواريخ وإحباط عمليات الإطلاق اتجاه إسرائيل، واستهدفنا عناصر من النظام الإيراني أثناء تجهيز منصة إطلاق قبل لحظات من التنفيذ".

وأكد رئيس الأركان إيال زامير أن "إسرائيل تخوض حملة حاسمة ومصيرية وغير مسبوقة لتدمير قدرات النظام الإيراني".

وأطلقت إسرائيل والولايات المتحدة صباح السبت 28 فبراير/شباط 2026 عملية عسكرية على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد" في حين سمّتها واشنطن "الغضب الملحمي"، وردت عليها إيران بعملية "الوعد الصادق 4".

إعلان

وضربت العملية الإسرائيلية الأمريكية عشرات الأهداف في قلب العاصمة طهران ومدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج وتبريز الإيرانية، واستهدفت مسؤولين وشخصيات كبيرة، كما تقول المصادر الإسرائيلية.