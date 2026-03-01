هل أصابت إيران "لينكولن" فعلا؟ وأين قُتل الجنود الأمريكيون؟

تصاعد التوتر في منطقة الخليج مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية "الغضب الملحمي" التي أطلقتها واشنطن.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن الاستهداف جاء كرد إيراني بعد اغتيال قيادات وازنة، لكنّ الدفاعات الأمريكية لعبت دورها في حماية الحاملة.

وأوضح حنا -خلال تحليله المشهد العسكري- أن حاملة الطائرات لينكولن موجودة في بحر العرب على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الإيرانية، وهي مزودة بـ7 مستويات من الدفاع الجوي، مما يجعلها محمية من الصواريخ الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى.

وأشار إلى أن الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى تتراوح بين 300 و500 كيلومتر، مع إمكانية إطلاق صواريخ تصل إلى ألف كيلومتر، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الإنذار المبكر ونظم الدفاع البحرية تمنع وصول الصواريخ إلى هدفها.

وكان الحرس الثوري قد أعلن استهداف "لينكولن" بـ4 صواريخ باليستية، في حين قالت الولايات المتحدة إن الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت لم "تتمكن حتى من الاقتراب" من حاملة الطائرات.

أما بشأن مقتل الجنود الأمريكيين، فقد رجح حنا أن الهجوم وقع في قاعدة حرير شمالي أربيل العراقية ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، وهي قاعدة جوية مهمة للقوات الخاصة الأمريكية بعد انسحابها من قاعدة عين الأسد.

وامتنعت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان- عن الإفصاح حاليا عن أي معلومات إضافية بشأن ما جرى، مؤكدة أنها لن تكشف عن هويات الجنود القتلى إلا بعد 24 ساعة من إبلاغ أقاربهم.

وفي ضوء هذه التطورات، أعرب الخبير العسكري عن اقتناعه بأن العمليات الإيرانية محدودة التأثير المباشر على القوات الأمريكية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الغربية الفاعلة تبقى عاملا حاسما في الحد من الأضرار، في وقت يستمر فيه الغموض حول المواقع الدقيقة للهجمات.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.