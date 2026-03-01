هجمات متصاعدة.. إصابة ناقلة نفط ثانية قرب مضيق هرمز

تعرضت ناقلة النفط "إم كيه دي فيوم" (MKD VYOM) لأضرار بعد استهدافها في خليج عُمان، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، لتكون بذلك الناقلة الثانية التي تتعرض للاستهداف اليوم قرب مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات ملاحية عبر منصة "مارين ترافيك" أن الناقلة تحمل رقم تسجيل (9284386)، وترفع علم جزر مارشال، وسُجلت آخر إشارة لظهورها قبل نحو ساعتين في خليج عمان.

وبحسب البيانات ذاتها، غادرت الناقلة ميناء إيمويدن في ألمانيا في 8 فبراير/شباط 2026، وكان من المفترض أن تصل ميناء رأس تنورة السعودي، بموعد وصول مقرر في 3 مارس/آذار الجاري.

ولم يجر رصد أي مشاهد أو بيانات جديدة حول مصير الناقلة الثانية إثر استهدافها.

وسبق هذا الحادث هجوم أول أكدته وسائل إعلام إيرانية، واستهدف ناقلة النفط "سكاي لايت" (SKYLIGHT) على مسافة ميلين بحريين شمال منطقة كمزار في عُمان. وأدى هذا الهجوم إلى إصابة أربعة من طاقم السفينة بجروح متفاوتة واحتراقها بشكل كبير، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنها تعرضت للغرق.

من جهته، صرح الحرس الثوري الإيراني بعدم السماح لأي سفن بعبور مضيق هرمز الذي يربط بين مياه الخليج وبحر عمان، وذلك بعد ساعات من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية. وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن السفن تتوقف عن عبور المضيق.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن شركة استشارية لمراقبة الشحن البحري عودة عدة سفن على أعقابها من مضيق هرمز، غير أن الصحيفة ذاتها نقلت عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تأكيدها عدم إغلاق المضيق وتقديم نصيحة بعبوره بحذر.

حركة ضعيفة

أظهرت بيانات ملاحية استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، رغم حالة الاضطراب التي طرأت على مسارات عدة سفن في المنطقة.

إعلان

وبحسب بيانات التتبع من موقع "مارين ترافيك" حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بتوقيت الدوحة، واصلت سفن عدة عبور المضيق في كلا الاتجاهين، ضمن حركة ضعيفة ومحدودة.

ورصدت وحدة "المصادر المفتوحة" بشبكة الجزيرة خروج عدد أكبر من الناقلات من مياه الخليج عبر المضيق نحو بحر العرب، مقابل عبور عدد أقل من الناقلات في الاتجاه المعاكس نحو داخل الخليج.