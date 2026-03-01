نتنياهو يعلن تصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه أصدر تعليماته بمواصلة الحملة على إيران، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "سيصعّد ضرباته في الأيام المقبلة".

وأضاف في تسجيل فيديو، نُشر الأحد، على منصة "إكس" أنه أعطى تعليماته لوزير الدفاع ورئيسي الأركان والموساد بمواصلة الحرب، وذلك أثناء جلسة عمل لتقييم الوضع.

وتابع نتنياهو أن اشتراك الجيش الأمريكي مع إسرائيل في الحرب سمح له بالقيام بما تمناه "منذ 40 عاما"، قائلا إن ذلك "لم يحدث من قبل لضمان وجودنا ومستقبلنا".

وأكد أن "التنسيق مع واشنطن أتاح توجيه ضربة قاضية للنظام في إيران"، مُقرّا في الوقت نفسه بأن إسرائيل "أمام أيام عصيبة"، وأنه يقوم بتعبئة كامل قوات الجيش.

وتأتي تصريحاته عقب يوم واحد من شن هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن مقتل عدد من قادة إيران منهم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

الثأر لخامنئي

وأعلنت إيران، فجر الأحد، اغتيال المرشد علي خامنئي، في هجمات أمس، إضافة إلى 4 من كبار القادة العسكريين وهم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ومستشار المرشد وأمين عام مجلس الدفاع علي شمخاني، إضافة إلى عدد من الحرس الثوري.

وتعهّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، بالعمل للثأر والانتقام من المحرضين ومنفذي اغتيال المرشد الإيراني، وأكد عزمه على "مواصلة طريق خامنئي".

كما هدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الأحد، باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل "بقوة لم يسبق اختبارها من قبل".

وبعد اغتيال خامنئي ردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 9 إسرائيليين وإصابة 36، بينهم حالات حرجة، الأحد، جراء هجوم إيراني كبير على مستوطنة بيت شيمش غرب القدس المحتلة.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية "الغضب الملحمي" التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران، منذ السبت.