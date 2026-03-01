من سيقود إيران بعد مقتل خامنئي؟

دخلت إيران مرحلة سياسية جديدة بعد إعلانها رسميا مقتل مرشدها الأعلى علي خامنئي في الغارات الإسرائيلية الأمريكية التي استهدفتها أمس السبت.

وسيقود البلاد مؤقتا الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية وأحد خبراء مجلس صيانة الدستور، حسب ما أُعلن عنه رسميا في وقت مبكر اليوم الأحد.

وجرى تشكيل هذه اللجة إعمالا لنص الدستور، ومن المقرر أن يجري اختيار خليفة للمرشد الراحل خلال أيام قليلة، حسب المحلل السياسي حسين ريوران.

وتوقع ريوران -في مقابلة مع الجزيرة- أن يتم اختيار المرشد الأعلى الجديد بسلاسة، كما جرت الحال عندما لقي الرئيس السابق إبراهيم رئيسي مصرعه في حادث تحطم مروحيته العام الماضي.

وأضاف أن "إيران دولة مؤسسات ولن يتأثر اختيار المرشد الجديد حتى بحالة الحرب الحالية"، مشيرا إلى أن جاهزية طهران لم تتأثر بمقتل قادتها الكبار.

واستدل المحلل الإيراني على هذه الجاهزية بالقصف الذي أصاب إسرائيل وأهدافا أخرى في دول الخليج رغم اغتيال هذه المجموعة المهمة من القادة.

ولن تتأثر المؤسسات العسكرية التي كانت تحت رئاسة المرشد الأعلى، بل إنها ستضرب ضربات أقسى انتقاما لمن سقطوا، كما يقول ريوران.

وأكد التلفزيون الإيراني مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "شهادة المرشد علي خامنئي ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم"، وفق تعبيره، في حين تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لمقتل المرشد الأعلى، الذي قالت وكالة فارس إنه قُتل في مكتبه وهو على رأس عمله صباح السبت.