مقتل 165 طالبة بقصف مدرسة في إيران وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

أعلن محافظ مدينة ميناب أن عدد الطالبات اللاتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي على مدرسة البنات "شجرة طيبة" في ميناب بلغ 165 طالبة.

وأضاف أن هذا الهجوم أدى كذلك إلى إصابة 96 تلميذة أخرى من طالبات هذه المدرسة، وقد نُقلن جميعا إلى المستشفى بواسطة فرق الإغاثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن إسرائيل نفذت أمس السبت 3 هجمات على هذه المدرسة الابتدائية الخاصة بالبنات، التي تضم 264 طالبة.

وفي المقابل، نفت إسرائيل، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب بمحافظة هرمزغان الإيرانية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني: "لا توجد لدينا أي معلومات عن هجمات إسرائيلية أو أمريكية هناك في ذلك التوقيت".

وأضاف: "ما أعرفه هو أننا كنا في وضع يسمح لنا، وسيؤكد ذلك الأمريكيون والإيرانيون بالقضاء على 40 شخصا كانوا يختبئون منا بطريقة دقيقة للغاية، على بُعد أكثر من ألف ميل (1609 كيلومترات)".

وجاء هذا النفي بعد أن أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن "قلقها البالغ" إزاء عمليات القصف في إيران.

وأكدت طهران، اليوم الأحد، اغتيال المرشد علي خامنئي، ومقتل 4 من كبار القادة العسكريين، وهم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ومستشار المرشد وأمين عام مجلس الدفاع علي شمخاني، ورئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة، أمس السبت، هجوما على إيران، وفي المقابل ردت إيران بهجمات مضادة على إسرائيل ومواقع في دول الخليج تقول إنها تستهدف بها مصالح أمريكية.