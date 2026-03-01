4 قتلى من الحشد الشعبي بالعراق في غارة أمريكية وإسرائيلية

قُتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي، الأحد، في غارة جوية استهدفت مقرا للحشد بمحافظة ديالى وسط العراق، بينما نُسبت تلك الغارة إلى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، حسب مصادر أمنية وأخرى من الحشد الشعبي.

وأعلنت حركة عصائب أهل الحق بالعراق، في بيان صحفي، الأحد، أن هجوما أمريكيا إسرائيليا أسفر عن "أربعة شهداء".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن مخزنا للعتاد تابعا للحشد الشعبي تعرّض للقصف وأوقع ضحايا في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى.

وتأسست قوات الحشد الشعبي في 13 يونيو/حزيران 2014 بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد لتحرير العراق من تنظيم الدولة آنذاك، ثم تبنتها الحكومة وضمتها إلى وزارة الدفاع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، سادت حالة من الغضب الأوساط الشيعية في العراق، عقب اغتيال المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في الضربات الافتتاحية من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل أمس السبت.

احتجاجات في بغداد

ففي بغداد، حاول مئات المتظاهرين، الأحد، اقتحام المنطقة الخضراء المحصّنة التي تقع فيها السفارة الأمريكية. واشتبك المحتجون مع القوات الأمنية في محيط السفارة والتي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات.

من جانب آخر، نعى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، ودعا الإيرانيين إلى الحفاظ على وحدتهم، كما عزّى زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر الإيرانيين بموت خامنئي.

وكرد على الضربة الإسرائيلية الأمريكية وجّهت إيران ضربات صاروخية وأخرى بالطائرات المسيرة باتجاه قواعد عسكرية أمريكية بعدد من دول المنطقة ومنها إقليم كردستان في العراق، كما استهدفت العُمق الإسرائيلي.

وكانت القوات الأمنية في إقليم كردستان أعلنت السبت أن قوات التحالف أسقطت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في أربيل.