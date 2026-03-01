مظاهرات غاضبة في مدن إيرانية تنديدا بمقتل خامنئي

تشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات واسعة تنديدا بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات جوية مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ خرج المواطنون إلى الشوارع والساحات العامة رافعين أعلام البلاد وصور المرشد الراحل، وسط حالة من الغضب والاستنفار.

ففي العاصمة طهران، تجمع حشد كبير في ساحة انقلاب، حيث ردد المحتجون شعارات مناهضة لواشنطن وتل أبيب، وفي مدينة قم أدان مئات الأشخاص الهجوم خلال تجمعهم في مرقد "السيدة المعصومة"، كما رُفع علم أسود فوق قبة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، وسط أجواء من الحزن والصدمة.

وأكد مراسل الجزيرة خروج مظاهرات في العاصمة الإيرانية ومدن عدة للتنديد بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه ومنذ الدقائق الأولى بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى، بدأ الإيرانيون في التجمع والخروج للاحتجاج والتنديد، وللتعبير أيضا عن دعمهم للنظام السياسي في البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نعى فجر الأحد المرشد الأعلى علي خامنئي، موضحا أنه استشهد إثر هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران صباح السبت. وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الهجوم استهدف مكتب المرشد وهو على رأس عمله، مما أدى أيضا إلى مقتل ابنته وصهره وحفيده.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوما في كافة أنحاء البلاد وإغلاق المؤسسات الرسمية لمدة 7 أيام، كما دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين للتلاحم في الميادين، مؤكدا أن "يد الانتقام" لن تترك القتلة، وأن الرد سيكون ساحقا وحاسما ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لكافة الموازين الدولية والدينية.

يُشار إلى أنه وفيما تشهد الميادين الإيرانية تجمعات شعبية غاضبة، رفعت القوات المسلحة الإيرانية حالة التأهب القصوى على كافة الحدود، وسط ترقب دولي لمآلات التصعيد العسكري في المنطقة.