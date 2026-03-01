مسؤول أمريكي للجزيرة: العملية ضد إيران لأسابيع وجاهزون لمواجهة طويلة

رجح مسؤول أمريكي للجزيرة أن تستمر العملية العسكرية الحالية ضد إيران لأسابيع وليس لأيام فقط، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تدرك منذ البداية أن المواجهة لن تكون سريعة، وأنها جاهزة لمعركة طويلة الأمد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن العمليات العسكرية الأمريكية مركزة وتهدف إلى تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، مؤكدا أن الضربات تتسم بالكثافة والتركيز ولا تتبع نسق "الموجات المتدرجة"، بل تأتي استجابة مباشرة للتطورات الميدانية.

وأشار إلى أنه من المبكر إجراء تقييم شامل لنتائج العمليات العسكرية ضد إيران، لافتا إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت قبل استخلاص تقدير نهائي لحجم التأثير.

وبيّن المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعلم على وجه اليقين كيف سيؤثر مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي على قدرات إيران العسكرية وردودها المحتملة.

وأكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل خامنئي بالغارات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي استهدفت إيران السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله، في حين أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

في السياق ذاته، أكد مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن الرئيس ترمب يتلقى إحاطات متواصلة من مستشاريه في مجلس الأمن القومي، وأنه يراقب عن كثب تطورات عملية "الغضب الملحمي".

وكشف المسؤول أن واشنطن تلقت إشارات عن اعتزام إيران استخدام صواريخ باليستية ضد الولايات المتحدة عقب تهديدها عسكريا، مشددا على أن الرئيس ترمب قرر عدم الانتظار إلى حين مبادرة طهران بشن هجوم.

وشدد المسؤول في البيت الأبيض على أن العملية مستمرة إلى حين ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وصواريخ باليستية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.

وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.