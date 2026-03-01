قتلى من مليشيات عراقية بغارات وهجمات تستهدف قواعد أمريكية

أفاد مصدر في كتائب "حزب الله" العراقية، مساء الأحد، بمقتل شخصين من الكتائب في ضربات أمريكية إسرائيلية على موقع في القائم غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحشد الشعبي في العراق بمقتل 4 من عناصره في غارة جوية نُسبت إلى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي استهدفت مقرا للحشد بمحافظة ديالى وسط العراق.

في المقابل، قالت ما تسمى بكتائب "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها نفذت 23 عملية بعشرات الطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن مخزنا للعتاد تابعا للحشد الشعبي تعرّض للقصف وأوقع ضحايا في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى.

وأفاد التلفزيون الإيراني باستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل بكردستان العراق بالصواريخ والمسيرات، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن مسيرات متفجرة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية قرب المطار.

فيما قالت وكالة الأناضول إن طائرة مسيرة أصابت المطار الذي يضم قاعدة أمريكية، ما أدى إلى وقوع انفجار أعقبه اندلاع حرائق في بعض المواقع داخل المطار. وعقب الهجوم، وقعت انفجارات متتالية في المنطقة.

وصباح الأحد، أعلنت إيران أنها قصفت قواعد أميركية في إقليم كردستان العراق.

وتأتي هذه الهجمات بموازاة عدوان إسرائيلي- أمريكي متواصل ضد إيران، بدأ صباح السبت، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد وأهدافا في دول خليجية.