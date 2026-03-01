في اجتماع طارئ.. وزراء دول الخليج يؤكدون حق الرد على "اعتداءات" إيران

دان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس. وأكدوا حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن والاستقرار.

وقال الوزراء في بيان، عقب اجتماع طارئ عقد عن بعد، إن الاعتداءات الإيرانية مرفوضة وغير مبررة، مؤكدين أن لدول المجلس الحق في الرد وحماية أمنها.

وأضافوا أن "خيار الرد على العدوان الإيراني مطروح لحماية الأمن والاستقرار".

وأشار وزراء خارجية مجلس التعاون إلى أنه رغم المساعي الدبلوماسية لتجنب التصعيد، لكن إيران واصلت عملياتها العسكرية.

كما أكدوا على أهمية حماية الأمن الجوي والبحري والممرات المائية وسلامة سلاسل الإمداد.

وكان مجلس التعاون الخليجي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري، سيُعقد بمشاركة وزراء الخارجية، "لبحث تطورات العدوان الإيراني على دول المجلس، وذلك عبر الاتصال المرئي".

ومنذ السبت، تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستنكرت دول الخليج هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب مجلس التعاون عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية الأخيرة.