شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة للجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة آخرين، اليوم الأحد، في قصف مدفعي إسرائيلي على جباليا البلد شمالي القطاع، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن الفلسطينيَّيْن عمر سفيان منون ومصطفى أحمد زغلول استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار جيش الاحتلال بموجب الاتفاق، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

كما أُصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في منطقة تقع خارج نطاق انتشار جيش الاحتلال.

وفي وسط القطاع، أُصيب فتى برصاص إسرائيلي في منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح في منطقة خارج نطاق انتشار الجيش.

وصباح الأحد، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة، فيما شنت المقاتلات غارتين على شرقي مدينة خان يونس (جنوب)، في مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلال النار، قتل جيش الاحتلال 629 فلسطينيا وأصاب نحو 1693 آخرين.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 72 ألفا و96 فلسطينيا وإصابة 171 ألفا و791 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه لا يزال هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ويتعذر انتشال جثامين هؤلاء الضحايا جراء الدمار الضخم ومنع تل أبيب إدخال المعدات اللازمة إلى غزة، فضلا عن استمرار القصف الإسرائيلي.