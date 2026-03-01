إدانات خليجية لهجمات إيران على المنطقة وبيانات تضامن مع عُمان

توالت الإدانات الخليجية والعربية للهجمات الصاروخية الإيرانية على دول المنطقة والتي امتدت لتشمل ميناء الدقم التجاري في سلطنة عُمان وناقلة نفط قبالة سواحلها، في خضم الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أمس السبت.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية الأخيرة، مؤكدا تضامن دول المجلس مع سلطنة عُمان ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، اليوم الأحد، إن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سلطنة عمان، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية".

ورأى البديوي أن العمليات العسكرية التي تشنها إيران "تعكس نواياها تجاه دول المجلس والمنطقة بشكل عام، لا سيما وأن دول المجلس سبق وأن نقلت للنظام الإيراني وفي عدة لقاءات ومناسبات، تأكيدات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للقيام بأي عمليات عسكرية ضد إيران".

من جانبها، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان، وناقلة نفط قبالة سواحلها.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن هذه الهجمات تُعد "انتهاكا لسيادة السلطنة وتصعيدا مرفوضا واستهدافا جبانا لدولة تقوم بدور فاعل في جهود الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي لنزع فتيل الأزمة وتعزيز فرص الحوار البنّاء لمعالجة كافة القضايا العالقة".

وأكدت الوزارة "تضامن دولة قطر الكامل مع سلطنة عمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على سلطنة عُمان الشقيقة وانتهاك إيران السافر لسيادتها".

إعلان

وأكدت الرياض تضامنها الكامل مع مسقط ووضع "كافة إمكاناتها لمساندة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات، وتحذر من عواقب استمرار إيران لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ضد الانتهاكات الإيرانية".

وكذلك، أعربت دولة الكويت عن استنكارها للهجمات التي استهدفت الأراضي العمانية في "انتهاك صارخ" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت الكامل مع سلطنة عُمان ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات.

ومنذ أمس السبت، تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستنكرت دول الخليج هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة.