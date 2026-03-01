اتصال عراقجي والبوسعيدي.. مسقط تدعو للتفاوض وطهران منفتحة على التهدئة

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، عن انفتاح بلاده لأي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن عراقجي أعرب، خلال الاتصال، عن تقدير بلاده لدور سلطنة عُمان ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.

كما نقل وزير الخارجية الإيراني موقف إيران الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، وفق بيان الوزارة.

وأضافت الوزارة أن عراقجي أكد للبوسعيدي انفتاح إيران على أي جهود جادة لوقف التصعيد وعودة الاستقرار.

دعوة لضبط النفس

من جهته، أكد وزير الخارجية العماني استمرار مسقط في الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحل الصراع الدائر دبلوماسيا بما يحقق مطالب جميع الأطراف.

وقالت الوزارة إن البوسعيدي دعا إيران للتحلي بضبط النفس وتفادي ما من شأنه تقويض علاقات حسن الجوار.

وكان وزير الخارجية الإيراني تحدث، في مقابلة مع الجزيرة، عن العلاقات بين بلاده ودول الخليج في ضوء الحرب الحالية.

وقال إن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج، بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول، وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران تعلم أن دول الخليج غاضبة من الهجمات الإيرانية عليها، ولكنْ عليها أن تعلم أن هذه حرب فُرضت على إيران، بحسب قوله.

وتابع أن علاقات بلاده جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، وأنه لا توجد مشاكل بينهما.

من جهته، قال وزير الخارجية العماني، في تدوينة على "إكس"، إنه "مُحبط (مصدوم)، لقد تم مرة أخرى تقويض مفاوضات جارية وجادة"، مذكرا بالهجوم الإسرائيلي السابق على إيران في حين كانت المفاوضات بين طهران وواشنطن جارية في العاصمة العمانية مسقط.

إعلان

وبدأت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم على إيران، قائلا إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.