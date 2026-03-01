عاجل,
أخبار

عاجل | وكالة أنباء فارس عن مصدر عسكري: استخدام صواريخ فتاح 2 الفرط صوتية للمرة الأولى بالهجمات على القواعد العسكرية

ترامب ومادورو
Published On 1/3/2026
|
آخر تحديث: 13:36 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

