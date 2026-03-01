سلسلة هجمات إيرانية جديدة على دول الخليج

شهدت دول الخليج سلسلة جديدة من الهجمات الإيرانية اليوم الأحد، استهدفت مواقع ومنشآت في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف 27 قاعدة أمريكية بالمنطقة إلى جانب إسرائيل في موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.

وهذه آخر التطورات:

سلطنة عمان

أفادت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني بتعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين استهدفت إحداها سكن عمال متنقل وأدت إلى إصابة عامل وافد فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

من جانبها، طالبت شرطة سلطنة عمان الصيادين وأصحاب القوارب السياحية في محيط محافظة مسندم بعدم نزول البحر خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران العُماني تعليق عدد من رحلاتها الجوية، على خلفية التطورات الأخيرة واستمرار إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة.

الإمارات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بدبي بسقوط شظايا طائرات مسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي مما أسفر عن إصابتين.

وأضاف المكتب أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسببت بحريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي دون إصابات.

وقبل ذلك، أعلنت حكومة دبي اندلاع حريق طفيف بالواجهة الخارجية لفندق برج العرب، عقب اعتراض طائرة مسيرة، دون تسجيل إصابات.

وليلة أمس، أعلنت شركة مطارات أبوظبي وفاة شخص من جنسية آسيوية و7 إصابات إثر حادثة بمطار زايد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، التصدي لـ173 صاروخا باليستيا و209 مسيرات، ضمن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

كما تم رصد 209 طائرات مسيرة إيرانية، تم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية، وفق البيان.

كذلك أعلنت هيئة الطيران المدني بالإمارات عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي.

قطر

أفادت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني تعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، لم تنتج عنه إصابات.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي انفجارات ناجم عن اعتراض صواريخ في سماء الدوحة.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، وأعلنت أنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

وليلة أمس، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن الفرق المختصة تعاملت مع 114 بلاغا لحالات سقوط شظايا صواريخ في أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية التصدي بنجاح لـ18 صاروخا باليستيا استهدفت عدة مناطق في الدولة.

وأضافت أنه تم تسجيل إصابة 16 شخصاً إضافة إلى خسائر مادية محدودة بمناطق متفرقة.

وقبل ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي يبلغ مداه 5 آلاف كلم ومخصص لرصد الصواريخ الباليستية في قطر وتدميره بالكامل.

الكويت

أفاد مراسل الجزيرة بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في الكويت.

وأعلنت الكويت وقف وإلغاء جميع الرحلات المتجهة من البلاد إلى إيران حتى إشعار آخر.

وأمس، أعلن الطيران المدني أن طائرة مسيَّرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من العاملين وأضرار مادية محدودة في مبنى الركاب.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إنه تم استهداف قاعدة محمد الأحمد البحرية بمسيرة، وأعلنت وزارة الصحة أن 12 شخصا أصيبوا، من بينهم 3 من القوات المسلحة الكويتية نتيجة سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة ووقوع أضرار مادية دون خسائر في الأرواح.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام دخانا أسود يتصاعد من مبنى سقطت فيه طائرة مسيرة بشارع المعارض بالعاصمة المنامة.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية البحرينية أن مبان في العاصمة المنامة ومدينة المحرق تضررت بمسيرات وشظايا صاروخية.

السعودية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن انفجارات دوت في العاصمة السعودية الرياض، وفي المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأعلنت الخطوط السعودية إلغاء الرحلات من وإلى عمان، والكويت، وأبو ظبي ، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.