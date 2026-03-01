ضربة إيرانية تشعل ناقلة وتغرقها قرب مضيق هرمز

أكدت وسائل إعلام إيرانية استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز لرفضها الامتثال لتحذيرات الحرس الثوري، مشيرة إلى بدء غرق الناقلة المستهدفة إثر تضررها بشكل كبير.

من جهته، أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) لاستهداف على مسافة خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة العمليات البحرية البريطانية تلقي تقارير حول حادثة وقعت على بعد ميلين بحريين شمال كمزار في عُمان.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زوايا متعددة ـ جرى التحقق من صحتها ـ تظهر اشتعال النيران في السفينة عقب الهجوم.

وأضاف المركز العماني أنه جرى إخلاء طاقم الناقلة المكون من عشرين فرد، بينهم خمسة عشر من الجنسية الهندية، وخمسة من الجنسية الإيرانية، وتفيد المعلومات الأولية بوجود إصابات متفاوتة بين أربعة من أفراد الطاقم، حيث نقلوا لتلقي العلاج.

وبحسب بيانات ملاحية وفرتها منصة "مارين ترافيك"، غادرت الناقلة التي تحمل رقم تسجيل (9330020) ميناء البصرة في 11 يناير/كانون الثاني 2026، ورست في ميناء خصب العماني في 22 فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات رصدتها وحدة "المصادر المفتوحة" بشبكة الجزيرة أن آخر ظهور للسفينة التي تديرها شركة (RED SEA SHIP MANAGEMENT LLC) الإماراتية، كان قبل نحو ست ساعات وعلى مسافة تقارب خمسة أميال بحرية من الميناء، وهو ما يتطابق مع موقع الاستهداف المعلن.

وسبق الحادث تأكيد من وكالة رويترز أمس حول تلقي سفن رسائل عبر تردد عالي من الحرس الثوري الإيراني، تفيد بمنع عبور أي سفن عبر مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن بيانات ملاحية أن 150 ناقلة على الأقل محملة بالنفط والغاز توقفت في مياه الخليج خارج مضيق هرمز.