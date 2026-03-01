عراقجي للجزيرة: المرشد الجديد سيعين خلال يومين ولن نغلق مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة إن عملية اغتيال المرشد علي خامنئي ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا، وأكد أن بلاده لن تغلق مضيق هرمز في الوقت الحالي.

ووصف عراقجي اغتيال المرشد بأنه عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد أنه لا توجد لا قيود ولا حدود أمام إيران للدفاع عن نفسها.

وفي ما يتعلق بتداعيات اغتيال المرشد على الوضع السياسي في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني إن الأمور تسير بنظام في البلاد، وإن كل شيء متماشٍ مع الدستور، وفق تعبيره.

وتحدث عن بدء عملية دستورية، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الذي تأسس اليوم سيعمل على تسيير الأمور.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مؤسسات الدولة قائمة، كما أن هناك إجراءات دستورية، دون أن يستبعد انتخاب قائد أعلى (مرشد) بعد يوم أو يومين.

وقال الوزير الإيراني إنه في حال كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تغيير النظام في إيران، فذلك مهمة مستحيلة، مؤكدا أن غياب المرشد أو وفاته لا تعني ذلك.

وشدد عراقجي على أن بإمكان بلاده الدفاع عن نفسها دون مساعدة خارجية، قائلا إن "إن وحدات جيشنا الآن مستقلة ومنعزلة وتعمل وفق تعليمات عامة تُقدَّم إليها مسبقا".

العلاقة مع الخليج

وتتحدث وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي في المقابلة عن العلاقات بين بلاده ودول الخليج في ضوء الحرب الحالية.

وقال عراقجي إن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج، بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول، وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران تعلم أن دول الخليج غاضبة من الهجمات الإيرانية عليها، ولكنْ عليها أن تعلم أن هذه حرب فُرضت على إيران، بحسب قوله.

وتابع أن علاقات بلاده جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، وأنه لا توجد مشاكل بينهما.

وأوضح عراقجي أنه على اتصال مستمر مع نظرائه بالمنطقة، وأنه قدم لهم تفسيرات بشأن الضربات الإيرانية على دولهم، مشيرا إلى أن بعضهم كان غاضبا.

وقال الوزير الإيراني في المقابلة "لا يمكن لجيراننا أن ينتظروا منا أن نشاهد الهجمات علينا تنطلق من بلدانهم ونبقى صامتين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن القيادة الإيرانية طلبت من قواتها المسلحة أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن بلاده بدأت بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة وهو ما دفعهم إلى بدء إخلائها.