عاجل | وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة: عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا

ترامب ومادورو
Published On 1/3/2026
|
آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة:

  • عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا
  • اغتيال المرشد عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي
  • لا أرى أي حدود لدفاعنا عن أنفسنا
  • لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا
  • هناك عملية دستورية بدأناها والمجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور
  • الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماش مع الدستور
  • نعلم أن دول الخليج غاضبة من هجماتنا لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فرضت علينا
  • علاقاتنا جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج ولا مشاكل لديهم معنا
  • أنا على اتصال مستمر مع نظرائي بالمنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون
  • لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول
  • بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها
  • هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما
  • طلبنا من قواتنا المسلحة أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة
المصدر: الجزيرة

