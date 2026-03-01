عاجلعاجل,
عاجل | وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة: عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا
Published On 1/3/2026|
آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة:
- عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا
- اغتيال المرشد عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي
- لا أرى أي حدود لدفاعنا عن أنفسنا
- لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا
- هناك عملية دستورية بدأناها والمجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور
- الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماش مع الدستور
- نعلم أن دول الخليج غاضبة من هجماتنا لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فرضت علينا
- علاقاتنا جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج ولا مشاكل لديهم معنا
- أنا على اتصال مستمر مع نظرائي بالمنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون
- لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول
- بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها
- هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما
- طلبنا من قواتنا المسلحة أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة
المصدر: الجزيرة