وزير الحرب الأمريكي يتوعد بتدمير البحرية الإيرانية

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة لم تبدأ الصراع لكنها ستنهيه، متوعدا بقتل كل من يهدد أو يقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم.

كما توعّد هيغسيث بتدمير البحرية الإيرانية، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، حيث دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وشملت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي– مهاجمة عدد من الأهداف في إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، ودولا خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، وهو ما خلف إصابات وأضرارا مادية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات التي استهدفت إيران السبت، دون أن تصدر إيران أي تعليق رسمي على ذلك حتى اللحظة.

وذكرت وكالة فارس عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني أن ابنة المرشد وصهره وحفيدته وزوجة ابنه قتلوا في الهجوم الذي وقع صباح السبت.