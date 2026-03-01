عاجل,
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

وزير الحرب الأمريكي يتوعد بتدمير البحرية الإيرانية

SEOUL, SOUTH KOREA - NOVEMBER 04: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a joint press conference with South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back, following the 57th Security Consultative Meeting at the Defense Ministry on November 04, 2025 in Seoul, South Korea. The defense chiefs of South Korea and the United States were set to hold their annual security talks in Seoul to discuss a range of security issues, such as how to modernize the decadeslong alliance between the two nations. (Photo by Lee Jin-man - Pool/Getty Images)
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث توعد بقتل كل من يهدد أو يقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم (غيتي)
Published On 1/3/2026
|
آخر تحديث: 03:58 (توقيت مكة)

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة لم تبدأ الصراع لكنها ستنهيه، متوعدا بقتل كل من يهدد أو يقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم.

كما توعّد هيغسيث بتدمير البحرية الإيرانية، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، حيث دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وشملت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي– مهاجمة عدد من الأهداف في إيران، بينها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، ودولا خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، وهو ما خلف إصابات وأضرارا مادية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات التي استهدفت إيران السبت، دون أن تصدر إيران أي تعليق رسمي على ذلك حتى اللحظة.

وذكرت وكالة فارس عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني أن ابنة المرشد وصهره وحفيدته وزوجة ابنه قتلوا في الهجوم الذي وقع صباح السبت.

المصدر: الجزيرة + وكالات

