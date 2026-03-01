عاجل,
أخبار

عاجل | رئيس البرلمان الإيراني: تهيأنا لكل السيناريوهات ووضعنا الخطط اللازمة لمرحلة ما بعد خامنئي

ترامب ومادورو
Published On 1/3/2026
|
آخر تحديث: 08:30 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان