بزشكيان يتوعد بالانتقام لخامنئي ويصفه اغتياله بإعلان حرب

تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالعمل للثأر والانتقام من المحرضين ومنفذي اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجمات أمريكية إسرائيلية على طهران أمس السبت.

وقال الرئيس الإيراني- في رسالة تعزية باغتيال خامنئي- إن الانتقام والثأر لجريمة اغتيال المرشد الإيراني "يعدّ واجبا وحقا مشروعا لنا"، ووصف الاغتيال بإعلان "حرب واضح ضد المسلمين خصوصا الشيعة في مختلف مناطق العالم".

وقال بزشكيان إن إيران "تعتبر الأخذ بالثأر والانتقام من منفّذي هذه الجريمة التاريخية ومن أمروا بها، واجب وحقّ مشروع لها" متعهدا "بتسخير كامل طاقتها لتحقيق هذه المسؤولية".

وأكد الرئيس الإيراني عزمه على مواصلة طريق خامنئي داعيا الإيرانيين إلى التآزر والوحدة في "سبيل تحقيق المُثل العليا للثورة الإسلامية، وتوسيع دائرة العدل والحرية في المجتمع".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نعى فجر الأحد المرشد الأعلى علي خامنئي، موضحا أنه استشهد إثر هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران صباح السبت. وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الهجوم استهدف مكتب المرشد وهو على رأس عمله، مما أدى أيضا إلى مقتل ابنته وصهره وحفيده.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوما في كافة أنحاء البلاد وإغلاق المؤسسات الرسمية لمدة 7 أيام، كما دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين للتلاحم في الميادين، مؤكدا أن "يد الانتقام" لن تترك القتلة، وأن الرد سيكون ساحقا وحاسما ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لكافة الموازين الدولية والدينية.