عاجل | بزشكيان: اغتيال المرشد الإيراني يعتبر إعلان حرب واضح ضد المسلمين خصوصا الشيعة في مختلف مناطق العالم

Published On 1/3/2026
آخر تحديث: 12:10 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

