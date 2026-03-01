عاجلعاجل,
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تصفية 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية
Published On 1/3/2026|
آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:
- تصفية 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية.
- نعمل للقضاء على التهديد الوجودي ولا يمكن تأجيل هذا الهدف مهما استمر الوقت.
- نعمل بصورة متسقة مع الجيش الأمريكي في الهجمات على إيران.
- سنزيد ضرباتنا على المواقع النووية في إيران.
- هدفنا ضرب النظام الإيراني ضربة قاصمة والقضاء على التهديدات ضدنا.
- نعمل على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ وسنرد بحزم على استهدافنا.
- إنتاج الصواريخ في إيران كان في تزايد بعد تدميرنا نصف المخزون في الحرب السابقة.
- وسعنا من تفوقنا الجوي في سماء إيران ونعمل على مدار الساعة للعثور على أهداف لضربها.
المصدر: الجزيرة