أخبار

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تصفية 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية

Published On 1/3/2026
آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

  • تصفية 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية.
  • نعمل للقضاء على التهديد الوجودي ولا يمكن تأجيل هذا الهدف مهما استمر الوقت.
  • نعمل بصورة متسقة مع الجيش الأمريكي في الهجمات على إيران.
  • سنزيد ضرباتنا على المواقع النووية في إيران.
  • هدفنا ضرب النظام الإيراني ضربة قاصمة والقضاء على التهديدات ضدنا.
  • نعمل على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ وسنرد بحزم على استهدافنا.
  • إنتاج الصواريخ في إيران كان في تزايد بعد تدميرنا نصف المخزون في الحرب السابقة.
  • وسعنا من تفوقنا الجوي في سماء إيران ونعمل على مدار الساعة للعثور على أهداف لضربها.
المصدر: الجزيرة

