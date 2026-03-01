عاجلعاجل,
عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة
Published On 1/3/2026
عاجل | مسؤول أمريكي للجزيرة: الهجوم الإيراني لم يؤثر على حاملة الطائرات لينكولن التي تواصل عملياتها العسكرية
عاجل | مسؤول أمريكي للجزيرة: حاملة الطائرات لينكولن تعرضت لهجوم بصواريخ إيرانية لم تقترب منها ولم تلحق بها أي أضرار
عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: أصيب عدد آخر من الجنود بجروح طفيفة جراء شظايا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة