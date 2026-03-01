شاهد.. صاروخ إيراني يضرب مستوطنة إسرائيلية ويوقع 8 قتلى

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بمقتل 8 إسرائيليين اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ إيراني على مستوطنة بيت شيمش غرب القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نحو 30 آخرين أُصيبوا في بيت شيمش، مشيرة إلى وجود عالقين تحت الأنقاض ودمار كبير في المنطقة المستهدفة.

وأظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا قويا وسط عدد من المباني.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية بيت شيمش إن صاروخا إيرانيا أصاب ملجأ عاما بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع إصابات.

وقال مراسل الجزيرة محمد خيري إن سكان المستوطنة لم يتلقوا تحذيرا مسبقا، حيث باغتهم الصاروخ الإيراني.

وأشار خيري إلى وجود حالة جدل وانتقادات في إسرائيل، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وُصف بفشل منظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر التابعة للجبهة الداخلية.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار والإنذار المبكر وفق الإجراءات المعتمدة ببيت شيمش.

ويأتي سقوط الصاروخ على المستوطنة، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني بدء الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4″ ضد ما وصفهم بـ"الأعداء".