عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

Published On 1/3/2026
آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

