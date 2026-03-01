إيران تعلن مقتل رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري

أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيسِ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم الموسوي ، ووزيرِ الدفاع العميد عزيز نصير زاده والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبو.

بدورها أفادت أكدت وكالة "إيسنا" الإيرانية باغتيال محمد باصري -أحدِ كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن القادة العسكريين الثلاثة اغتيلوا خلال استهداف أمريكي وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع السبت.

وأعلنت إيران، في وقت سابق، مقتل الأمين العام لمجلس الدفاع في البلاد علي شمخاني، بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن شمخاني اغتيل في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على البلاد.

ونعت مؤسسة "حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدّس والمقاومة" الإيرانية عددا من قادة القوات المسلحة، وقالت في بيان لها "كانوا من بين الشهداء الذين لبّوا نداء الحق أثناء اجتماع مجلس الدفاع، والتحقوا برفاقهم الشهداء".

وأكدت أنّ الشعب الإيراني "سيبقى ثابتًا على طريق الإمام خامنئي وسيُحبط جميع مؤامرات الأعداء الحاقدين، ويعبر بإيران هذا المنعطف المصيري بالنصر والاقتدار".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التلفزيون الإيراني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد علي خامنئي خلال العدوان.

ويتواصل الهجوم الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على إيران منذ صباح السبت، بينما ترد طهران بقصف مناطق في إسرائيل، فضلا عن استهدافها قواعد أمريكية في الخليج.

ويأتي العدوان رغم عقد 3 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خلال فبراير/ شباط الماضي، برعاية عمانية، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية.