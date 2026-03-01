الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب بعثتها الدبلوماسية

أعلنت دولة الإمارات، مساء اليوم الأحد، إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من إيران، وذلك على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية"، التي استهدفت أراضيها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الهجمات الإيرانية طالت مواقع "مدنية" شملت مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرّضت مدنيين للخطر في "تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذا القرار يأتي "تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يُقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يُهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".

وتتعرض الإمارات لهجمات إيرانية منذ السبت، ردا على الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية المشتركة. وتقول طهران إن هجماتها ضد أهداف وقواعد أمريكية في الدول الخليجية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الهجمات الإيرانية أدت إلى مقتل 3 وإصابة 58 بجروح طفيفة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، وردّت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وأهداف في دول خليجية.